Manavgat'ta sahil hırsızları jandarmadan kaçamadı

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Kumköy ve Side sahilinde meydana gelebilecek hırsızlıkları önlemek amaçlı görevlendirilen sivil devriye ekibi, elinde siyah çantayla koşarak uzaklaşan M.Y. ve M.D.'yi yakaladı. Yapılan kontrolde çantanın sahilde güneşlenen bir turiste ait olduğu, şüphelilerin bunu çaldığı tespit edildi. Çanta sahibine teslim edilirken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise farklı bölgelerden çaldıkları ve hırsızlık malı olduğunu itiraf ettikleri 6 cep telefonu, çok sayıda şarj aleti, kulaklık, çok miktarda hediyelik gıda malzemesi ile sahil çantası ve sahil malzemeleri ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri bir internet sitesinde sattıkları da belirlendi. Yapılan doktor kontrolünde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen M.Y. ve M.D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.