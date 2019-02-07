Manavgat'ta rögar kapağı hırsızlığı

Manavgat'ta yol kenarında bulunan ASAT’a ait yağmur suyu rögar kapağı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Manavgat'ta rögar kapağı hırsızlığı
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HAVANIN kararmasının ardından mahallesinde yürüyüşe çıkan ve rögar kapağının olmadığını fark eden Çağlayan Mahallesi Muhtarı İbrahim Öz, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için kapağı çalınan rögar çevresine bant çekti. Yakın zamanda mahallesinde 2 adet rögar kapağının daha çalındığını belirten muhtar Öz “Olayı vakit geçirmeden ASAT yetkililerine ve güvenlik güçlerine bildirdik. Bu işi yapanlar genelde kağıt toplayanlar ve hurdacılar. Ben buradan bu çalınan rögar kapağını satın alan hurdacılara sesleniyorum. Çalıntı olduğunu bile bile bu kapakları almayın” dedi.

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