Manavgat'ta polisin takibi azılı hırsızları yakalattı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine eve giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ikazına uymayıp pencereden atlayan şahıs kendisini bekleyen araçla olay yerinden kaçtı. Ekiplerin olayla ilgili yaptığı çalışmada hırsızlık olayına karışanların Y.O. (37) ve F.K.(40) olduğunu belirlendi. 2 şüpheli polis tarafından yakalanırken, F.K.'nın evinde yapılan aramada, G.B. adına düzenlenmiş ehliyet, olayda kullanılan araçta yapılan aramada imitasyon olduğu değerlendirilen 2 adet yüzük ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yapılan incelemede, F.K.'nın 7 "hırsızlık", 2 "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", 1 "dolandırıcılık", 1 "güveni kötüye kullanma" suçlarından aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. F.K. ve Y.O. işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.E.(27) yakalandı. Şüpheli, hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.