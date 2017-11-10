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Manavgat'ta pes dedirten hırsızlık! 13 ayrı mekandan...

Manavgat'ta 13 ayrı cafe ve restorana girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı

Manavgat'ta pes dedirten hırsızlık! 13 ayrı mekandan...

Manavgat'ta 13 ayrı cafe ve restorana girerek hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı

10 Kasım 2017 Cuma 17:25
Manavgat'ta pes dedirten hırsızlık! 13 ayrı mekandan...
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HIRSIZLIK olaylarının meydana geldiği iş yerlerinden alınan parmak izi ve güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden tespit edilen A.C.S’yi Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yakaladı. Şahsın üst aramasında iş yerlerinin katlanır camlarını açmakta kullandığı 1 adet keser ile bir iş yerinden çalınan 1 adet erkek kol saati ele geçirildi.

Şüphelinin iş yerlerinden bahşiş kutularını, çekmecelerde bulunan bozuk paraları ve 2 adet kamera kayıt cihazını çaldığı tespit edilirken ele geçirilen kol saati sahibine teslim edildi.

13 adet iş yerinde hırsızlık olayına karışan A.C.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

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