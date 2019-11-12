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Manavgat'ta otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu

Manavgat'ta internet üzerinden satışa çıkardığı aracanı, alıcı kılığındaki dolandırıcalara satabilmek için Afyonkarahisar'ın dinar ilçesine götüren otel çalışanı 96 in 500 TL dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çiftçi kooperatifinden para çekebilmek için aracın kendi üzerlerinde olması gerektiği yalanıyla aracı üzerlerine geçiren dolandırıcılar ortadan kayboldu. Dolandırıldığı kişilere dönüşte bir de yemek ısmarlayan otel çalışanı, hem aracından oldu, hem de Rus uyruklu eşi tarafından terk edildi.

ASAYİŞ 12.11.2019, 14:43
Manavgat'ta otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu
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MANAVGAT'TA bir otelde çalışan Nerdal Şimşir 2017 model otomobilini satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi. Kısa bir süre sonra H. K. isimli şahıs kendisini arayarak aracına talip olduğunu, avukat olan kızının aracı beğendiğini belirterek yapılan pazarlığın ardından 96 bin 500 TL’ye anlaştı. Otomobilini Dinar’a götürüp şahıslara teslim eden Şimşir, dolandırıldığını Manavgat’a gönünce anladı. Şimşir, H.K. ve yanında bulunan şahıslar hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Suçluların gerekli cezayı çekmesi için elinden geleni yapacağını ve bu işin peşini bırakmayacağını belirten Nerdal Şimşir “H.K. aracıma talip olduğunu söyledikten sonra aracı Uşak'a getirip getiremeyeceğimi sordu. Ardından da Dinar’da satış işlemini daha kolay yapabileceğimizi söyledi. 2 arkadaşımla birlikte Dinar’a giderek H.K. ve yanındakilerle buluştuk. Sohbetin ardından otomobili avukat olan kızının çok beğendiğini, ona alacağını, kendisinin çiftçi olduğunu parasını da çiftçi kooperatifinden çekerek ödeyeceğini, bunu yapabilmesi için aracın noterden kendi üzerine geçmiş olması gerektiğini söyledi. Bana bir de senet imzalayıp verdi. Parayı aldığımda senedi yırtmamı istedi. İşlemler tamamlandıktan sonra parayı bankadan havale edeceklerini söylediler. H.K.ve yanında bulunan bir kişi benim aracıma binip giderken ben ve arkadaşlarımı bir başka araçla Manavgat’a getirdiler. Hatta yolda onlara yemek ve çay ısmarladım. Manavgat’ta paranın hesaba geçmesi için bir çay bahçesinde bekleyecektik. Arkadaşlarım araçtan Side’de indi. Ben de sigara almak için bir markete girip çıktığımda araç ortalıkta yoktu. Dolandırıldığımı o zaman anladım” dedi.Dolandırıcılık olayının ardından Rus uyruklu eşinin kendisini terk ettiğini, madden olduğu gibi manen de çöküntü yaşadığını belirten Şimşir, suçluların bir an önce bulunarak hak ettiği cezayı çekmelerini isterken, vatandaşları da böyle dolandırıcılık olayları karşısında dikkatli olmaya çağırdı.

#Manavgat #Otomobil #dolandırıcı #internet #Nerdal Şimşir #manavgat haber #Manavgat ASAYİŞ
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