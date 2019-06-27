Manavgat'ta otomobilde uyuşturucu bulundu

MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, Mimar Sinan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde ve sürücüsü R.K.'nın üzerinde yapılan aramada 5,48 gram uyuşturucu metamfetamin, 4,24 gram esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi. R.K., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.