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Manavgat'ta otomobil yayaya çarptı

Manavgat'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

ASAYİŞ 06.08.2019, 15:30 Melike Temir
Manavgat'ta otomobil yayaya çarptı
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KAZA, Taşağıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Antalya D-400 karayolu istikametine seyir halindeki Ahmet Özen’in kullandığı 07 L 4499 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ünal Kuru’ya çarptı. Kazada yaralanan ve ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal Kuru’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


 

#Manavgat #Otomobil #Yaya
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