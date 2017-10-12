Manavgat'ta otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

EDİNİLEN bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Manavgat’ın en işlek caddelerinden biri olan İbrahim Sözen Caddesinde seyir halinde olan Osman Güneş’in kullandığı 07 LMV 98 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta İlknur Karakaya’nın kullandığı 07 LRY 70 plakalı otomobile çarptı. Osman Güneş’in kullandığı 07 LMV 98 plakalı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarak bir market ve elektronik mağazasının camlarını kırarak büyük çapta zarar verirken park halindeki 07 BFB 60 plakalı motosikleti altına aldı.

Faciadan birkaç saniyeyle kurtuldular

Ortalığın tam anlamıyla savaş alanına döndüğü kaza iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Osman Güneş’in kullandığı 07 LMV 98 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali görüntülere yansırken kaldırımda kahvaltı yapan vatandaşlar ile birkaç saniye önce bebek arabasıyla kaldırımdan geçmekte olan anne ve diğer vatandaşlar kazadan ucuz kurtuldu.

Kazada kafasından yaralanan Osman Güneş’in başından kanlar akmasına rağmen araçtan inerek bir süre olay yerinden uzaklaştığı ve daha sonra geri geldiği iddia edildi. Yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet hastanesine kaldırıldı.