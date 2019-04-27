Manavgat'ta otobüsle uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunda bulunan Hacıobası yol kontrol noktasında bir otobüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada şüpheli davranışlar sergileyen T.B.'nin üzeri ve çantasında arama yapıldı. Çantasında yapılan aramada 730 gram skunk uyuşturucu madde bulunması üzerine T.B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınan T.B. uyuşturucu maddeyi Alanya'da A.Ç. ve K.Ç.'ye getirdiğini belirtti. A.Ç. ve K.Ç.'nin Side turizm bölgesinde iş yerleri olduğunu tespit eden jandarma şüphelileri düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk etti.