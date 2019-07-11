Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta çıkan orman yangınında 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Manavgat'ta orman yangını
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YANGIN, tarihi adıyla Zerk, günümüzdeki adıyla Altınkaya Mahallesi Oluk mevki'indeki ormanlık alanda gece başladı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 1 dozer, 10 arazöz ve 40 orman işçisi müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılırken yangında 2,5 hektar kızıl ve kara çam ormanının zarar gördüğü bildirildi. 
 

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