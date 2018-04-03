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Manavgat'ta okul servisi öğrenciye çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı

Manavgat'ta okul servisi öğrenciye çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde öğrenci servisinin çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı

03 Nisan 2018 Salı 12:15
Manavgat'ta okul servisi öğrenciye çarptı: 1 yaralı
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KAZA, Manavgat Milli Egemenli Mahallesi 9018 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9018 sokaktan 9032 sokak istikametine gitmekte olan S.Ş.’nin kullandığı 07 J 74172 plakalı öğrenci servisi, ortaokulu öğrencisi U.Y.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşerek yaralanan ve ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan U.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
Servis şoförü S.Ş., Milli Egemenlik İlköğretim Okulu istikametinde seyir halindeyken, bir öğrencinin koşarak önüne fırladığını, duramayarak çarptığını dile getirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalyaOkul Servisi
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