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Manavgat'ta nefes kesen özel harekat operasyonu

Manavgat'ta cezaevinden izinli çıkan ve geri dönmeyen firari, özel harekat operasyonuyla yakalandı

Manavgat'ta nefes kesen özel harekat operasyonu

Manavgat'ta cezaevinden izinli çıkan ve geri dönmeyen firari, özel harekat operasyonuyla yakalandı

28 Eylül 2017 Perşembe 13:14
Manavgat'ta nefes kesen özel harekat operasyonu
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ELİNDE pompalı tüfek bulunan ve polisin gelmesi halinde intihar edeceği tehdidinde bulunan şahıs, Antalya’dan gelen Özel Harekat Polisleri tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

İddiaya göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi 1045 Sokak Asım Okur Parkında bulunan dövme yapılan bir iş yerinde bazı kişileri elindeki pompalı tüfekle tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli, polisi harekete geçirdi. Şüphelinin yanındakilerin rehin olabileceği ihtimalini de değerlendiren polis, çevre güvenliğini aldıktan sonra iş yerindeki şahıslarla irtibat kurdu. İsminin Tayfun K. olduğu tespit edilen ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüpheli, güvenlik güçlerinin gelmesinin ardından yanındakilerin dışarı çıkmasına izin verirken kendisi çıkmadı. Polisin teslim olma çağrılarına, içeri gelinmesi halinde intihar edeceği tehdidinde bulunan Tayfun K. polise uzun süre direndi.

İçeri biber gazı attılar

Olay yerine Tayfun K.’nin annesi ve arkadaşları da gelirken, Antalya’dan özel harekat ekipleri çağrıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri gerekli önlemleri aldıktan sonra iş yerinin kapısına gelerek Tayfun K.’den teslim olmasını istedi. Uyarılara olumsuz cevap gelmesi üzerine operasyon başlatan ekipler, iş yerinin camını kırarak içeri biber gazı atarken, bir süre sonra tüfeği dışarıya atan Tayfun K. elleri başının üzerinde dışarıya çıkarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Tayfun K.’nın yakınları ise polise tepki gösterdi. Kelepçelenen Tayfun K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tayfun K., 7 Temmuz 2016 tarihinde Kordon Caddesi’nde pompalı tüfek ile etrafa ateş açarak küçük bir çocuğun yaralanmasına neden olmuş, polislerin gelmesinin ardından silahı çenesine dayayıp ateş etmek suretiyle ağır yaralanmıştı.

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Manavgatözel Harekat OperasyonuAntalya
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