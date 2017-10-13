Manavgat'ta motosiklet kazası! 4 Yaralı

İkinci kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Külliye Camii önündeki kavşakta meydana geldi. Zeynel Küçük idaresindeki 34 SY 0507 plakalı otomobil ile Aziz İbrahim Yıldız'ın kullandığı 07 JN 292 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Aziz İbrahim Yıldız ile yanında bulunan Cem Açar yaralandı.

MANAVGAT 'TA ilk kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak'ta meydana geldi. Adem Akbulut'un kullandığı 07 LK 176 plakalı otomobil ile Erdi Aydoğan'ın kullandığı 07 LLE 14 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Erdi Aydoğan ve motosiklette bulunan Rukiye Ceylan yaralandı.

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