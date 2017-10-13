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Manavgat'ta motosiklet kazası! 4 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı

Manavgat'ta motosiklet kazası! 4 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 4 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 Cuma 12:03
Manavgat'ta motosiklet kazası! 4 Yaralı
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MANAVGAT'TA ilk kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak'ta meydana geldi. Adem Akbulut'un kullandığı 07 LK 176 plakalı otomobil ile Erdi  Aydoğan'ın kullandığı 07 LLE 14 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Erdi  Aydoğan ve motosiklette bulunan Rukiye Ceylan yaralandı.

İkinci kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde Külliye Camii önündeki kavşakta meydana geldi. Zeynel Küçük idaresindeki 34 SY 0507 plakalı otomobil ile Aziz  İbrahim Yıldız'ın kullandığı 07 JN 292 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Aziz  İbrahim Yıldız ile yanında bulunan Cem Açar yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatMotosiklet Kazası
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