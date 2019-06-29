Manavgat'ta motosiklet hırsızları yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat Ilıca Mahallesinde S.Y. isimli şahsa ait 07 HUH 70 plakalı motosikletin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada bahse konu motosiklet Ilıca Mahallesi 207.sokak adresinde park halinde görüldü. Jandarma ekiplerince yakın bir yere sivil personel görevlendirildi. 3 saat beklemenin ardından motosiklet ile 2 şüpheli yakalandı. Olayın derinleştirilmesi ile 1 şüpheliye daha ulaşıldı. Yakalanan H.A., K.C. ve Z.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli şahısların sorgusunda birçok suçtan sabıkalı oldukları tespit edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi. Şahıslardan K.C. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.