Manavgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Gündüz Y.’nin kullandığı 07 YJY 02 plakalı minibüs, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Levent G.’nin kullandığı 07 LUD 49 plakalı otomobilin tali yola sapması sırasında çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Süreyya G. ve Mert G. yaralanırken, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 13:02