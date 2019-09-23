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Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat'ta yerleşim birimlerine yakın bir bölgede makilik alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

ASAYİŞ 23.09.2019, 16:54
Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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MANAVGAT Karaöz Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına bir kilometre mesafede bulunan makilik alanda çıkan yangında 0.2 hektar alan zarar gördü. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su ikmal aracının yanı sıra orman işçileri, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

#Manavgat #makilik alan #Yangın
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