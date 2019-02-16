Manavgat'ta korkutan yangın!

Manavgat'ta çıkan yangın, muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. 

Manavgat'ta korkutan yangın!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’a bağlı Karakaya Mahallesi sınırları içerisinde Çataltepe mevkiinde orman dışı ziraat alanında yangın çıktı. Alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 1 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın Çataltepe’nin çevresindeki muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. 
Yangında 5 hektar dolayında makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. 

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