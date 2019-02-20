Manavgat'ta korkutan kaza: 3 yaralı

Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manavgat'ta korkutan kaza: 3 yaralı
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KAZA dün öğleden sonra Manavgat D-400 karayolu üzerindeki Evrenseki Mahallesi Kömürcüler kavşağında meydana geldi. Sinan Işık'ın kullandığı 07 YKV 26 plakalı otomobil, kavşakta Sinan Tutunan'ın kullandığı 07 LKG 90 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Sinan Tutunan, Tülay Miçooğulları ve Osman Işık yaralandı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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