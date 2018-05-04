Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 4 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Manavgat'ta korkunç yangın

Manavgat'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü

Manavgat'ta korkunç yangın

Manavgat'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü

04 Mayıs 2018 Cuma 23:16
Manavgat'ta korkunç yangın
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzeri, Karaöz Mahallesi'nde Mehmet Özden’e ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Oturma odasından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer odalara yayılmadan söndürüldü. Oturma odasında bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları da dumandan zarar gördü. Yangın sırasında ev sahiplerinin işte olduğu, evin 2 çocuğundan birinin okulda diğerinin ise aynı evin birinci katında yaşayan dedesinin yanında olduğu bildirildi.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ManavgatYangınItfaiye Ekipleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da akşam vakti trafik kazası
Alanya'da akşam vakti trafik kazası
Manavgat'ta kaza ucuz atlatıldı
Manavgat'ta kaza ucuz atlatıldı
Alanya'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı
Alanya'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim