Manavgat'ta korkunç yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzeri, Karaöz Mahallesi'nde Mehmet Özden’e ait 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Oturma odasından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer odalara yayılmadan söndürüldü. Oturma odasında bulunan tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, evin diğer odaları da dumandan zarar gördü. Yangın sırasında ev sahiplerinin işte olduğu, evin 2 çocuğundan birinin okulda diğerinin ise aynı evin birinci katında yaşayan dedesinin yanında olduğu bildirildi.
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