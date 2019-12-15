Manavgat'ta korkunç olay! 16 yaşındaki kız yol kenarında vuruldu
Manavgat'ta R.A. (16) adlı kız çocuğu, yol kenarında başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı kız, hastanede tedaviye alındı
ASAYİŞ 15.12.2019, 14:59 15.12.2019, 15:12
MANAVGAT'IN Sarılar Mahallesi'nde dün gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yol kenarında ateşli silahla başından ve karnından vurularak ağır yaralı kız çocuğunu buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan kızın, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Adının R.A. olduğu belirlenen kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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