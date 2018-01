Manavgat'ta korkunç kaza! Sürücü feci şekilde can verdi

KAZA bugün saat 23 : 00 sıralarında Side kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, D-400 Karayolunda Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan Müslüm Toprak idaresindeki 01 CJZ 12 plakalı yolcu otobüsü Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ömer Sarıdemir’in kullandığı 07 LS 377 plakalı kapalı kasa panelvan tipi araca çarptı. Kazanın şiddetiyle yoldan refüje çıkan panelvanın sürücüsü Ömer Sarıdemir (37) araçtan yola savrularak feci şekilde can verdi. Otobüs yolcularının ifadelerinden yola çıkan Jandarma, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otobüs sürücüsü Müslüm Toprak'ı gözlem altına aldı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Sarıdemir’in yakınları feryatlarıyla ortalığı inletirken, bazı vatandaşlar yolcu otobüsüne taşlarla saldırarak camlarını kırdı. Hayatını kaybeden Ömer Sarıdemir’in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği Side kavşağı yakınında ikamet eden vatandaşlar, aynı kavşakta devamlı kaza yaşandığını belirterek “Dün aynı saatte yine aynı yerde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı. Her sese buraya koşuyoruz. Burada kavşak yapılacağı konuşuluyor. Bir an önce kavşak yapılmalı ve kazaların önüne geçilmeli” dediler.