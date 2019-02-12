Manavgat'ta korkunç kaza! Otomobil yan yattı

EDİNİLEN bilgiye göre, Ebru K.’nın kullandığı 07 LCS 76 plakalı otomobile, Manavgat’ın Çetin Emeç Caddesi'nde Ramazan Ö.’nün kullandığı 09 AAL 772 plakalı araç yandan çarptı. Kazada 07 LCS 76 plakalı otomobil, çarpmanın şiddetiyle önce trafik levhasına ardından da refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra yola devrildi. Otomobil sürücüsü Ebru K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın emniyet kemeri sayesinde kazayı burunları bile kanamadan atlattı. 2 kadın olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından ambulansta kontrolden geçirildi.