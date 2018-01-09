Manavgat'ta korkunç kaza! Lüks cipin çarptığı araç devrildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde Rabia Boztaş’ın kullandığı 07 LEA 08 plakalı araca Gürsel Yılmaz’ın kullandığı 07 F 4411 plakalı cip yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önce refüje, ardından da yol kenarında park halindeki Ömer Atılgan’a ait 07 JF 683 plakalı otomobile çarpan araç devrildi.
Kazada sürücü Rabia Boztaş ve yanında bulunan kardeşi Ayşe Yaren Boztaş yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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İyi Seyirler.
Ablam tali yol orası yav.azıcık geçiş üstünlüğü var bileydin iyidi. Neys bel altı boyalı sahibinden temiz araba boya takıntısı olan aramasın mal ortada köpek tırmaladıgı için kılcal çizikler mevcut