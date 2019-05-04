Manavgat'ta korkunç kaza: 4 yaralı

Manavgat Çevreyolu Demokrasi Bulvarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Manavgat'ta korkunç kaza: 4 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre Demokrasi Bulvarından çevre yoluna çıkmakta olan S.B.'nin kullandığı 07 EGF 36 plakalı otomobil ile Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan İ.Y.'nin kullandığı 07 LOC 16 plakalı kamyonetin Demokrasi alt kavşağında çarpıştı. Refüje çıkarak duran otomobilin sürücüsü S.B. ve trafik lambasını altına alarak durabilen kamyonetin sürücüsü İ.Y. kamyonette yolcu olarak bulunan K.H. ile İ.B. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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