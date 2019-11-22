Manavgat'ta kopan elektrik teli yangın çıkardı

BEYDİĞİN Mahallesi Cama mevkisindeki ormanlık bölgede dün saat 16.30 sıralarında enerji nakil hattı kablosunun koparak düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, su ikmal aracı, 20 yangın söndürme personeli ile Manavgat Belediyesi'nden iş makinesi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangınla ilgili Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.