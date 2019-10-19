Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MANAVGAT'TA kontrolsüz kavşakta meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada araçların aşırı hızlı oldukları, kontrolsüz kavşakta sağdan gelen aracın geçiş üstünlüğü kuralının ihlal edildiği gözlendi. Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Denktaş Köprüsü istikametine seyir halindeki Murat Oğuz'un kullandığı 07 LLK 68 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesinde Manavgat ırmağı istikametine gitmekte olan Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 LB 789 plakalı aracın kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Murat Oğuz'un kullandığı 07 LLK 68 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yol kenarında park halindeki 07 LM 446 plakalı otomobile ve bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Yılmaz, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza yapan araçların ikisinin de hızlı olduğu, hükümet caddesinde seyir halindeki aracın kontrolsüz kavşakta sağdan gelen aracın geçiş üstünlüğü kuralını ihlal ettiği gözlendi
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2