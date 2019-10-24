Manavgat'ta kırsal alanda yangın
Manavgat'ta kırsal alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
ASAYİŞ 24.10.2019, 11:53
MANAVGAT'IN Çavuşköy Mahallesi kırsal alanında saat 06.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ormanlık alana ulaşmadan kısa sürede söndürülen yangında 5 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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