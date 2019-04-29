Manavgat'ta kaza yapıp kaçtı, yakalandığında 1.81 promil alkollü çıktı

KAZA, Manavgat Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Acısu Caddesi'nde oteller istikametinden gelip Otogar istikametine gitmekte olan S.A.’nın kullandığı 07 HGA 60 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü olay yerini terk eden 07 LPT 52 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, araç sürücülerinden S.A. kazayı yara almadan atlatırken, hava yastığında ve kapısında kan izleri bulunan diğer aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerini terk etti. Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri olayla ilgili gerekli incelemeleri yaparken, jandarma ekipleri kısa bir süre sonra kazaya karıştıktan sonra olay yerini terk eden Ş.D. isimli sürücüyü bularak olay yerine getirdi. Yapılan alkol kontrolünde 1.81 promil alkollü çıkan ve kazanın ardından korktuğu için olay yerini terk ettiğini söyleyen Ş.D. hakkında, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı.