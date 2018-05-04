Manavgat'ta kaza ucuz atlatıldı

KAZA , Manavgat -Alanya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadan atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki turist taşıyan Diyadin G.’nin kullandığı 07 FKT 74 plakalı tur minibüsü, Kızılot Mahallesi'ndeki trafik lambalarını geçtikten sonra önünde gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı 07 J 0527 plakalı ticari taksi ye arkadan çarptı. Tur minibüsü ticari taksiye çarptıktan sonra 50-60 metre ileride durabilirken minibüste bulunan turistler kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattılar. Kazanın ardından tur minibüsünde bulunan turistler gelen bir başka araca aktarılarak yollarına devam ettiler. Tur minibüsünün ön sol lastiğinin patlaması sonucunda ticari taksiye arkadan çarptığı iddia edildi.

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