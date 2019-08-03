banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Manavgat'ta kaybolan Filistinli çocuğu jandarma buldu

Manavgat'ta kaybolan Filistin uyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

ASAYİŞ 03.08.2019, 11:27 Melike Temir
Manavgat'ta kaybolan Filistinli çocuğu jandarma buldu
banner404

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde yaptıkları devriye görevinde, sahil yolunda bir kız çocuğu fark etti. Ağlayan ve ailesini kaybettiği anlaşılan küçük çocuğu araca alan ekipler, hemen bölgede araştırma yapmaya başladı. Ekipler 6 yaşındaki Filistin uyruklu Salma Abu Hamad'ın ailesine konakladıkları otelde ulaştı. Karakola davet edilen anne Najla Abu Hamad'a küçük çocuk teslim edildi. Kızına kavuşan anne büyük mutluluk yaşadı.

#Manavgat #filistinli #Jandarma #Salma Abu Hamad
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:10
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545