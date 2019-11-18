Manavgat'ta kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü

KAZA, Sorgun Mahallesi 8085 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terminal Caddesi’nde Side istikametinden otogar istikametine seyir halindeki kaskı bulunmayan Vehbi B.’nin kullandığı 07 LPE 19 plakalı motosiklet ile 8096 sokaktan Terminal Caddesi’ne çıkan Emre A.’nın kullandığı 07 LMP 13 plakalı ticari araç çarpıştı.Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Vehbi B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.