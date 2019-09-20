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Manavgat'ta kaskı olmayan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Manavgat'ta minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yola savrulan sürücünün kaskının başında olmadığı öğrenildi.
ASAYİŞ 20.09.2019, 14:36
KAZA, Kumköy-Evrenseki yolu Cumhuriyet bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Evrenseki istikametine gitmekte olan Alican Ş.'nin kullandığı 07 ADY 937 plakalı motosiklet ile Oteller bölgesinden Ilıca istikametine seyir halindeki Kazım E.'nin kullandığı 07 LBN 94 plakalı minibüsün Cumhuriyet Bulvarındaki kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada yola savrulan ve kaskının başında olmadığı belirtilen motosiklet sürücüsü Alican Ş., başından ve ayağından yaralandı. Alican Ş., 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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