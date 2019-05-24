Manavgat'ta kaçak tütün operasyonu

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kamu zararının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla gümrük kaçağı tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Aşağıhisar Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen baskında, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 16 kilo 600 gram nargile tütünüyle tütün doldurulmuş 1200 makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.