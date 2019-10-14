Manavgat'ta kaçak parfüm operasyonu
Manavgat'ta Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir araçta gümrük kaçağı parfüm ve elektronik eşya ele geçirildi.
ASAYİŞ 14.10.2019, 12:12
MANAVGAT Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir araç içerisinde arama yaptı. Aramada 486 şişe gümrük kaçağı parfüm, 17 adet gümrük kaçağı elektronik eşya, 11 adet sticker (marka etiketi) ele geçirildi.Araç sahibi şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
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