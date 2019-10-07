Manavgat'ta kaçak içki operasyonu
Manavgat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.
ASAYİŞ 07.10.2019, 15:36
MANAVGAT'IN Side Mahallesi'nde TAPDK belgesi olmayan bir iş yerinden piyasaya gümrük kaçağı alkollü içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda M.T.'ye ait iş yerinin deposunda çeşitli markalarda 165 litre gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli M.T.'ye TAPDK belgesi olmadan içki satmaktan 13 bin 10 lira idari para cezası uygulanırken, '5607 sayılı Kanuna muhalefet' suçundan hakkında adli işlem yapıldı. M.T., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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