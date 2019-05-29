Manavgat'ta kaçak botoksa baskın

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Side Mahallesi'nde bir kuaför salonunda kaçak botoks ve estetik yapıldığı tespit edildi. Kuaför salonuna yapılan baskında, 2 kişiye kaçak botoks yapıldığı esnada 4 şüpheli yakalandı. İş yeri sahibi H.Ö. ve iş yerinde çalışan A.B., N.S. ve A.B. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ruhsata aykırı hareketten idari işlem yapıldı. Çalışma izinleri olmayan A.B. ve N.S. isimli yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. H.Ö. ve A.B. hakkında da adli işlem yapıldı.



