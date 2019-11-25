Manavgat'ta kaçak altın takı ele geçirildi

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki Suriye uyruklu M.S.'nin üzerinde yapılan aramada, ayrı ayrı paketlenmiş halde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 65 parça altın yüzük, 81 çift altın küpe, 21 altın kolye ve altın isimlik olmak üzere toplam 168 parça 598,01 gram takı ele geçirildi. Takıların yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi. Altın takılara el konulurken, M.S., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.