Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu

Manavgat'ta jandarma tarafından 398 litre kaçak içki ele geçirildi.

Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu
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MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılağaç bölgesinde sahte alkol piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Yapılan operasyonda M.K.'ye ait evde yapılan aramada 162 litre viski, 236 litre rakı olmak üzere toplam 398 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkollü içkilere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 
 

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