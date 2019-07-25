Manavgat'ta jandarmadan sahte içki operasyonu

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılağaç bölgesinde sahte alkol piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Yapılan operasyonda M.K.'ye ait evde yapılan aramada 162 litre viski, 236 litre rakı olmak üzere toplam 398 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkollü içkilere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

