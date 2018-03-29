Manavgat'ta ikiz plakalı lüks otomobile el konuldu

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde bir oto yıkamacının önünde park halindeki 06 ZHR 58 plakalı

otomobilde incelemelerde bulundu. Olay Yeri İnceleme ekibinin de parmak izi kontrolü yaptığı 1996 model aracın motor ve şase numarasından Alman vatandaşına ait olduğu, yurt dışına çıkış yapmayarak ikiz plaka ile Türkiye’de kullanılmaya devam edildiği belirlendi. Otomobilin üzerindeki plakanın ise Ankara’da bir başka araca ait olduğu tespit edildi.

E.K. isimli şahıs tarafından kullanıldığı belirlenen otomobil, emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından çekici ile önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine, aramanın ardından da yediemin otoparkına çekildi.