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Manavgat'ta iki kız kardeşe motosiklet çarptı

Manavgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki kız kardeşe motosiklet çarptı

Manavgat'ta iki kız kardeşe motosiklet çarptı

Manavgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki kız kardeşe motosiklet çarptı

20 Ekim 2017 Cuma 13:31
Manavgat'ta iki kız kardeşe motosiklet çarptı
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KAZA, bu sabah saatlerinde Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi’nden Mehmet Akif Caddesi’ne doğru seyir halindeki Osman Kabukçu’nun kullandığı 07 JK 893 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Zübeyde B. ve Fatma B. isimli 2 kız kardeşe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 kız kardeş, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, motosikletin çarptığı kız kardeşlerin dikkatsiz bir şekilde yola çıktığını, hızla gelen motosikletin de kız kardeşlere çarptığını iddia etti.

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