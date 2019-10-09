Manavgat'ta huzur toplantısı

MANAVGAT Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Toplantı, polis- halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin yanında doğrudan katılımın sağlanması, daha huzurlu bir yaşam alanı için ortak çalışmalar yapılabilmesi, ortaya çıkan problemlerin altında yatan nedenlerin bulunabilmesi, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşların şikayet ve sorunlarının yerinde ve birebir iletişim kurularak değerlendirilip çözüm üretilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.Toplantıda şüpheli şahıslar, şüpheli paket, meydana gelmesi muhtemel terör olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ara sokaklarda terk edilen ve uzun zamandır aynı yerde bekleyen araçlar konusunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesinin önemi anlatıldı. Trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılan toplantıda trafik ışıklarının bulunmadığı yerlerdeki yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması gerektiği aktarıldı. Vatandaşların şikayet ve isteklerinin de dinlenildiği toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.