Manavgat'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen 23 Mart'ta Aşağı Hisar ve Yukarı Pazarcı mahallelerindeki iki ayrı iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla K.C.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan K.C.Ş. adliyeye gönderildi. K.C.Ş., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



