Manavgat'ta hayvana parke taşıyla işkence

Manavgat'ta bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı. Hayvana şiddet kameralara an be an yansıdı.

Manavgat'ta hayvana parke taşıyla işkence
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OLAY, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi. Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek iddiaya göre iş yeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. 

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