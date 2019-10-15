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Manavgat'ta hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı

Manavgat'ta aranan 4 şüpheli şahıs ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 1 kişi yakalandı

ASAYİŞ 15.10.2019, 10:35
Manavgat'ta hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
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MANAVGAT Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında “Ruhsatsız Ateşli Silahla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ç., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkında “Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma”, “Ruhsatsız Ateşli Silahla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma”, “Silahla Tehdit” ve “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit” suçlarından toplamda 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.U. da, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan, H.A. ile “Birden Fazla Kişi ile Birlikte Silahla Yağma” suçundan 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.S. de cezaevine teslim edildi.

Kumar oynadıkları tespit edildi
Diğer yandan Manavgat genelinde yapılan “Yasadışı Bahis Uygulaması” kapsamında, Yukarıhisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede H.D., Y.T. ve F.E. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 120 TL kağıt para ile 2 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca idari işlem yapıldı. İş yeri işletmecisi O.Ç. isimli şahıs hakkında ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

#Manavgat #hapis cezası #kumar
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