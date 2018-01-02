Manavgat'ta hapis cezası aldı Alanya'da teslim oldu

Mehmet AL EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince üç ayrı suçtan kesinleşmiş toplam: 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası na çaptırılan zanlı Burhan Ş.(24), dün Alanya Adliyesi ne gelerek Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekibine teslim oldu. Manavgat 1.Ağır Ceza Mahkemesi zanlı Burhan Ş.'e Siahla Tehditten 1 yıl 3 ay, Silahla yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün, ve Ruhsatsız Silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. toplam: 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasına çaptırılan Burhan Ş. Adliyedeki işlemlerinin ardından İnfaz savcılığınca tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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