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Manavgat'ta hapis cezası aldı Alanya'da teslim oldu

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince üç ayrı suçtan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla Alanya Adliyesine gelerek teslim olan Burhan Ş. tutuklandı

Manavgat'ta hapis cezası aldı Alanya'da teslim oldu

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince üç ayrı suçtan kesinleşmiş 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla Alanya Adliyesine gelerek teslim olan Burhan Ş. tutuklandı

02 Ocak 2018 Salı 22:04
Manavgat'ta hapis cezası aldı Alanya'da teslim oldu
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre,Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince üç ayrı suçtan kesinleşmiş toplam: 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasına çaptırılan zanlı Burhan Ş.(24), dün Alanya Adliyesine gelerek Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekibine teslim oldu.
Manavgat 1.Ağır Ceza Mahkemesi zanlı Burhan Ş.'e Siahla Tehditten 1 yıl 3 ay, Silahla yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün, ve Ruhsatsız Silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis cezasına çaptırıldı. toplam: 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasına çaptırılan Burhan Ş. Adliyedeki işlemlerinin ardından İnfaz savcılığınca tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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