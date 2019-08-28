Manavgat'ta gümrük kaçağı saat operasyonu

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde 3 işletmede yapılan denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL olan çeşitli marka ve modellerde, yurda sahte belgelerle sokulduğu tespit edilen 588 kol saati ele geçirildi. Gümrük kaçağı saatlere el konulurken, işletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.