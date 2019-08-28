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Manavgat'ta gümrük kaçağı saat operasyonu

Manavgat'ta jandarma ekiplerince yapılan baskında, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 235 bin TL değerinde 588 kol saati ele geçirildi.

ASAYİŞ 28.08.2019, 14:54 Melike Temir
Manavgat'ta gümrük kaçağı saat operasyonu
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ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde 3 işletmede yapılan denetimlerde, piyasa değeri yaklaşık 235 bin TL olan çeşitli marka ve modellerde, yurda sahte belgelerle sokulduğu tespit edilen 588 kol saati ele geçirildi. Gümrük kaçağı saatlere el konulurken, işletme sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

#gümrük kaçağı #operasyon
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