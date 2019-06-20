Manavgat'ta genç adam, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

KAZA, gece yarısı Manavgat Ilıca kavşağında meydan geldi. Orkun Karadeniz yönetimindeki 07 L 8734 plakalı motosikletle Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Orkun Karadeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Orkun Karadeniz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otobüs şoförü Mehmet Katlanır'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza nedeniyle Antalya Manavgat karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Orkun Karadeniz'in başında kask olup olmadığı ise henüz belirlenemedi.