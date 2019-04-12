Manavgat'ta fuhuş operasyonuna 10 tutuklama

EDİNİLEN bilgiye göre Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat ilçesinde S.F isimli şahıs liderliğinde 10 şüphelinin suç örgütü kurmak suretiyle insan ticareti kapsamında zorla fuhuş suçunu işledikleri yönünde bilgilere ulaştı. Şüphelilerin yurt dışından iş bulmak vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları kontrol altında tutabilecekleri adreslerde barındırdıkları, kendilerine ait veya kendilerince güvenli gördükleri otel, pansiyon tarzı işletmelerde sürekli zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik yaklaşık üç aydır devam eden takip esnasında zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 17 yabancı uyruklu kadın kurtarılarak ülkelerine gönderildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla suç örgütü kurmak suretiyle insan ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 10 şüpheli için Manavgat ilçesinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. S.F, İ.F, H.F, R.D, A.A, O.S, M.S, M.G, H.Ö, T.H isimli 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.