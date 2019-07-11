Manavgat'ta firari suçlu tutuklandı

MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan H.K.'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin Yayla Mahallesi'nde olduğunu belirleyen narkotik ekipleri, operasyon düzenledi. Gözaltına alına H.K., polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polis merkezinde yapılan UYAP/GBT sorgusunda; yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak, kişi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, basit yaralama, mala zarar verme, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olmak üzere toplam 8 suçtan arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.