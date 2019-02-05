Manavgat'ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Manavgat'ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manavgat'ta FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
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MANAVGAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandığı tespit edilen şüpheli H.Y. Isparta’da gözaltına alındı. Manavgat'a getirilen şüpheli H.Y. ifadesinde ByLock programı kullanılan adına kayıtlı hattın abisi A.Y.’nin kullandığını söyledi. A.Y.’nin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Akşehir Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu belirlendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli H.Y. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. 

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